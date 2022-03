Câmara de São Roque recebe galardão 'Autarquia Solidária 2021’

Numa cerimónia contou com a presença do presidente da autarquia, Luís Filipe Sousa e da vice-presidente do município, Suzana Vasconcelos Vieira, a distinção foi entregue por Pedro Mortágua Soares, responsável nacional pelo programa dinamizado pela plataforma online Cidade Social.





De acordo com nota, este prémio permite à Câmara Municipal de São Roque “integrar uma rede nacional que procura aceder a um conjunto de recursos partilhados, com o objetivo de melhorar a qualidade da intervenção junto dos munícipes na área social”.





O galardão ‘Autarquia Solidária 2021’ realça as boas práticas implementadas ao nível da ação social e o trabalho realizado em prol da comunidade e do seu desenvolvimento sustentável e solidário, colocando as necessidades dos cidadãos sempre em primeiro plano, além de contribuir para minimizar as desigualdades e a exclusão social, com o objetivo máximo de promover uma comunidade mais equitativa e igualitária.





Da orientação estratégica da autarquia para a área social são desenvolvidas ações e medidas que abrangem a transversalidade das faixas etárias e setores da população, com respostas vocacionadas para o apoio à família, infância, juventude e população sénior.