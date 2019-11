Câmara de Ponta Delgada viabiliza trabalhos de demolição das galerias da Calheta

As mais lidas

"A Câmara Municipal tem procurado, de forma célere, soluções que façam jus à história daquela zona da cidade e que vão ao encontro dos anseios da população e, ao mesmo tempo, propiciem o crescimento sustentável da cidade e a própria rentabilidade do investimento", finaliza a nota de imprensa.

Quanto ao novo projeto turístico, recorde-se que a arquitetura foi aprovada pela autarquia de Ponta Delgada em maio e no passado dia 4 de novembro, a ASTA apresentou as especialidades, cujos projetos estão em apreciação técnica.

A nota diz ainda que "desde 4 de outubro que estão reunidas as condições legais para proceder ao início dos trabalhos de demolição".

O projeto de demolição parcial das galerias inacabadas da Calheta Pêro de Teive e de contenção periférica foi aprovado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, no dia 29 de setembro, sendo que a 4 de outubro a ASTA pagou as respetivas taxas, explica nota de imprensa.

