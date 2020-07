Câmara de Ponta Delgada vai requalificar o Mercado da Graça

Para o efeito, avança a vereadora Alexandra Viveiros, o espaço vai ser dotado de uma “dinâmica atrativa que respeite a sua existência, o seu lugar e a sua história”, bem como o comércio tradicional que lá se pratica, “marcado pela frescura dos produtos e pela confiança no produtor”, disse citada em nota.



A arquitetura projetada vai no sentido de manter a fachada principal existente intacta, sendo que a principal intervenção é ao nível da cobertura e do maior isolamento do espaço em relação ao exterior, implicando a demolição de toda a atual cobertura (núcleo central), a construção de nova cobertura e fachadas do núcleo central (aproximadamente 2500 metros quadrados) e a requalificação da área comercial com a criação de novos módulos comerciais, setorizados e em número adequado, com alteração do layout interior e a criação de novos corredores comerciais.

Numa fase prévia à elaboração do projeto foram auscultados os comerciantes do mercado e 200 pessoas na área de intervenção do mesmo. Estão também agendadas reuniões com as forças representativas do setor, bem como com a Junta de Freguesia de São Pedro.



O projeto será, numa fase posterior, exposto no Mercado da Graça e no site da Câmara Municipal de Ponta Delgada com a explicação da intervenção e com a possibilidade de serem apresentadas sugestões.