Câmara de Ponta Delgada distinguida com o galardão da Açores DMO

A autarquia de Ponta Delgada, foi uma das 41 entidades públicas e privadas da Região a assinar a primeira Cartilha da Sustentabilidade, o que aconteceu em 2017.





Segundo nota, ao assinar a referida Cartilha, a Câmara de Ponta Delgada assumiu e concretizou, em três anos, os “compromissos que visaram tornar a sua atividade mais sustentável, nomeadamente a aquisição de duas viaturas elétricas, a eliminação do uso de água engarrafada no edifício dos Paços do Concelho e a formação em qualidade e gestão ambiental para os dirigentes políticos e técnicos com intervenção municipal na área do ambiente”.





Recorde- se que os Açores foram o primeiro arquipélago do mundo a obter a certificação internacional de Destino Turístico Sustentável, atribuída pela Earthcheck, uma entidade oficial de credibilidade pelo Global Sustainable Tourism Council (GSTC).





Esta iniciativa visou apoiar a adoção generalizada de princípios e ações sustentáveis de desenvolvimento de uma forma holística e inteligente, abrangendo quase todos os sectores da sociedade açoriana.