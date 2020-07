Câmara de Ponta Delgada cria medida excecional de apoio às IPSS

O anúncio foi feito pela presidente do município, Maria José Duarte, durante uma visita ao Centro Social e Paroquial de São José.

De acordo com nota, trata-se de uma medida destinada à mitigação dos efeitos sociais e económicos decorrentes da pandemia, com processo simplificado de aprovação, que prevê uma comparticipação pecuniária na implementação de projetos de resposta social ao impacto da pandemia por Instituições Particulares de Solidariedade Social, com sede ou atividade desenvolvida na área geográfica do concelho de Ponta Delgada.

O apoio consistirá na atribuição de uma verba até ao valor de 10 mil euros.

A medida encontra-se publicada no Portal do Município, tal como o requerimento e o formulário de candidatura para apresentação de projeto.

Alguns dos critérios de valorização passam pelo seu caráter de emergência, pela existência de intervenção continuada em áreas prioritárias de inserção social e comunitária ou, até mesmo, pelo número de postos de trabalho criados ou salvaguardados.

As candidaturas são instruídas mediante apresentação de requerimento, disponível na página oficial da Câmara Municipal de Ponta Delgada, na internet, acompanhadas de projeto descrito em formulário específico.

A candidatura deverá ser remetida para o endereço eletrónico geral da Câmara Municipal de Ponta Delgada ( geral@mpdelgada.pt ) e quaisquer esclarecimentos sobre a mesma serão efetuados pela Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada, nos dias úteis, das 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30.

Recorde-se que o Centro Social e Paroquial de São José apoia 300 pessoas e conta com 50 colaboradores. Durante a visita desta tarde, a responsável da instituição Vitória Furtado enalteceu a excelente cooperação com a Câmara Municipal de Ponta Delgada na missão de apoio aos mais desfavorecidos.