Câmara de Ponta Delgada atribui apoio ao Coral de São José

Esta verba teve como objetivo comparticipar a deslocação da associação à Região Autónoma da Madeira, para participar no XXXVII Festival de Música da Madeira, promovido pela Orquestra Clássica da Madeira.

A autarquia acredita que “a atribuição deste apoio reflete o seu contínuo compromisso na promoção da cultura e das artes”, lê-se em nota divulgada.

“Apoiar o Coral de São José na participação deste festival é um investimento estratégico na cultura de Ponta Delgada. Este evento de renome oferece uma plataforma excecional para o nosso talento local demonstrar a sua arte, promovendo a nossa cidade e identidade cultural além-fronteiras. É uma oportunidade para reforçar a nossa presença no cenário artístico nacional, destacando a excelência do nosso património musical”, afirmou o presidente do município, Pedro Nascimento Cabral, após a sessão de assinatura do protocolo.

Presente na ocasião esteve Andreia Pacheco Oliveira, tesoureira do Coral de São José, que sublinhou a importância desta verba como forma de “assegurar a continuidade das atividades da associação”.

“Somos uma associação de longa data que tem vindo a trabalhar com consistência em Ponta Delgada e fora dela também. A colaboração da Câmara Municipal de Ponta Delgada nos nossos projetos é fundamental para que consigamos continuar a dinamizar a nossa cultura e a nossa cidade e levar a música que produzimos a vários públicos”, reforçou.