Câmara de Ponta Delgada assinala Dia Mundial da Poesia com “Rimas em viagem” nos mini-bus

“Rimas em viagem - poesia mini-bus” foi o tema escolhido pela Câmara Municipal de Ponta Delgada para assinalar, em parceria com a Publiçor/Letras Lavadas, o Dia Mundial da Poesia esta quinta-feira, dia 21 de março, entre as 10h45 e 11h45.

Com esta iniciativa, que tem como ponto de encontro a Câmara Municipal, pretende-se aproximar a autarquia dos munícipes e os munícipes da poesia. A vereadora da Cultura, Maria José Duarte, vai acompanhar a viagem, em representação do presidente José Manuel Bolieiro, refere nota da autarquia.



Desta forma, haverá declamação de poemas a bordo da Linha C do mini-bus. Os participantes saem da Câmara Municipal às 10h45 a caminho da Linha C e, no percurso até ao Mercado da Graça, declamarão poemas de autores locais para os utentes da rede mini-bus.

Por outro lado, e também em parceria entre a CMPD e a Publiçor/Letras Lavadas, haverá a distribuição/oferta de 100 livros de poesia em várias zonas da cidade de Ponta Delgada, mais precisamente Igreja de São Pedro, Jardim do Colégio, Relvão, Alto da Mãe de Deus, Avenida Infante D. Henrique (junto à SATA), Campo São Francisco, Portas do Mar, Parque Urbano, Jardim da Escola Antero de Quental, Rua Machado dos Santos, Forte São Brás, Avenida D. João III, Jardim António Borges, Paim, São Gonçalo, Museu Carlos Machado, Coliseu Micaelense, Teatro Micaelense, Jardim Século XXI, Praia das Milícias, Centro Cultural de Santa Clara, Igreja Matriz - Sul e Norte, Hospital Divino Espírito Santo, Avenida do Mar, Portas da Cidade, Praça do Município e paragens dos mini-bus.

A distribuição dos livros, que estarão acomodados dentro de sacos de papel elaborados especialmente para o efeito, será da responsabilidade da Publiçor.