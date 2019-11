Câmara da Ribeira Grande volta a aumentar o apoio às bolsas de estudo

A Câmara da Ribeira Grande vai aumentar novamente o apoio às bolsas de estudo atribuídas aos alunos do concelho que ingressaram no ensino superior ou deram continuidade aos estudos no ano letivo 2019/20.

O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, no decorrer da cerimónia de entrega dos prémios do quadro de mérito da escola secundária da Ribeira Grande.



“À semelhança do que fizemos no ano passado, este ano voltamos a aumentar o valor afeto às bolsas de estudo para estudantes do ensino superior. É um aumento na ordem dos 40%, passando dos 35 para os 50 mil euros, o que diz bem da nossa preocupação em contribuir para que os nossos jovens possam prosseguir os estudos no ensino superior”, disse, citado em nota de imprensa.





Alexandre Gaudêncio lembrou, a propósito, que “este é o quarto ano consecutivo que atribuímos apoios às bolsas de estudo e já mais do duplicamos a verba em relação ao primeiro ano, no qual foram atribuídas vinte bolsas de estudo".





“Isto significa um esforço maior por parte da edilidade para abranger mais jovens que precisam deste apoio e um investimento na educação. Em muitos casos é o garante da continuidade no percurso académico dos jovens, uma missão social da qual não nos demitimos”, apontou.





Alexandre Gaudêncio recordou que o orçamento da autarquia para 2020 “contempla cerca de 600 mil euros de investimento na educação para o desenvolvimento de várias obras e projetos extracurriculares, nomeadamente os orçamentos participativos jovem e escolar, hipoterapia, ciência divertida, expressão dramática, mini-empreendedorismo e cidadania ativa".





Na ocasião, Alexandre Gaudêncio congratulou a escola secundária da Ribeira Grande pelo “esforço que vem desenvolvendo na promoção do ensino no concelho” e parabenizou os alunos pelos “relevantes resultados alcançados".