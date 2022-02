Câmara da Ribeira Grande vai reforçar apoio aos estudantes

O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, na cerimónia de entrega dos diplomas do Quadro de Mérito da Escola Secundária da Ribeira Grande.



Na ocasião, o autarca referiu que os apoios serão reforçado “com um valor de 125 mil euros para atribuição de bolsas de estudo para quem ingressar no ensino superior. Esta proposta consta do plano e orçamento da câmara para 2022, o qual será deliberado na próxima quinta-feira, dia 11 de novembro, em reunião de Câmara”, disse citado em nota.



Com esta iniciativa, a Câmara da Ribeira Grande pretender dar instrumentos e incentivar os alunos a “prosseguir estudos, melhorando assim os índices de escolaridade no concelho”.



As candidaturas às bolsas deverão ocorrer durante o mês de dezembro.



Saliente-se que a autarquia entregou um prémio de 250 euros ao melhor aluno do 3º ciclo e 500 euros ao melhor aluno do ensino secundário, tendo ambos sido atribuídos sob proposta do Conselho Local da Educação.