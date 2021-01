Câmara da Ribeira Grande prorroga prazos de pagamentos até 28 de fevereiro

Segundo a autarquia, as faturas cujo prazo de pagamento estava fixado até 31 de janeiro de 2021, ficam automaticamente prorrogadas por mais trinta dias para pagamento na tesouraria da Câmara. Porém, para quem pretenda fazer o pagamento por multibanco no decorrer do período da prorrogação, deve solicitar uma nova referência multibanco para o efeito.

A autarquia também deliberou no sentido de suspender os cortes de fornecimento de água pelo mesmo prazo, ou seja, até 28 de fevereiro não serão realizados cortes de água por falta de pagamento das faturas vencidas.