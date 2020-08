Câmara da Ribeira Grande preserva espólio do jornal “A Estrela Oriental”

A Câmara da Ribeira Grande alojou no site da autarquia o espólio do jornal “A Estrela Oriental”, coleção que junta em formato PDF os vinte números mensais, com suplementos e cadernos especiais, do jornal editado entre junho de 2000 e janeiro de 2003, disponível a partir de agora no link https://aestrelaoriental.netlify.app/