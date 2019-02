Câmara da Ribeira Grande investe na requalificação da rua Hermano Mota

As mais lidas

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, explicou, citado na mesma nota, que “este é mais um investimento camarário a pensar na qualidade de vida das pessoas e no necessário reforço da rede de saneamento básico”, acrescentando que a obra deve arrancar “logo que esteja concluído o procedimento concursal.”

A intervenção na rua Hermano Mota surge na sequência das já realizadas pela Câmara da Ribeira Grande nas ruas madre Teresa d’Anunciada e do Mourato e visa continuar a dotar o concelho de saneamento básico.

A obra prevista integra a execução de passeios/rampas e pavimentação da via, instalação das redes de abastecimento de águas domésticas e de drenagem pluvial e instalação de sinalização vertical e execução de marcas rodoviárias.

"Este é mais um investimento que a autarquia realiza na melhoria das condições de vida dos cidadãos, apostando na renovação da rede viária do concelho e procedendo a diversas obras que permitem elevar a qualidade de vida dos munícipes", salienta nota de imprensa.

