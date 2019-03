Câmara da Ribeira Grande intervém na melhoria do piso do caminho do Estaleiro

A Câmara da Ribeira Grande procedeu a um conjunto de melhorias no caminho do Estaleiro, na freguesia da Lomba da Maia, intervenções que respondem ao "anseio dos lavradores locais que, há mais de uma década, aguardavam por melhoramentos de fundo no traçado".

A asfaltagem do caminho do Estaleiro é a face mais visível do trabalho desenvolvido que envolveu, ainda, o nivelamento da estrada em algumas zonas e a correção de curvas para facilitar as manobras a viaturas pesadas.





O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, acompanhou a conclusão dos trabalhos, bem como o vereador Carlos Anselmo e o presidente da junta de freguesia da Lomba da Maia, Alberto Ponte, manifestando a satisfação pela conclusão de mais um compromisso assumido.





“Esta era uma obra muito necessária na medida em que vai proporcionar melhores condições aos lavradores/agricultores que têm pastagens na zona, garantindo dessa forma mais segurança no tráfego automóvel. A intervenção efetuada vai mais além pois abraça também o desenvolvimento turístico e este é um local que os turistas gostam de descobrir”, referiu o edil em nota da autarquia.







Alexandre Gaudêncio vincou que “o investimento efetuado nos cerca de trezentos metros de estrada serve cerca de duas dezenas de explorações agrícolas e é uma mais-valia em termos de futuro no crescimento turístico a que se tem assistido na freguesia da Lomba da Maia.”