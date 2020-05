Câmara da Ribeira Grande inicia auditorias para atribuição do selo “Covid free”

De acordo com nota de imprensa, as auditorias presenciais são o segundo passo para que as empresas possam receber o selo que atesta que as instalações estão higienizadas e seguras no âmbito da prevenção da propagação do novo coronavírus, reforçando assim a confiança dos munícipes no regresso à normalidade possível.

“Temos cerca de cinquenta pedidos de auditoria registados mas é previsível que nos próximos dias este número aumente de forma considerável pois foram cerca de trezentos os empresários dos vários setores que marcaram presença nas ações de sensibilização para os cuidados a ter com a higienização dos seus estabelecimentos”, referiu Alexandre Gaudêncio, citado na mesma nota.



O presidente da Câmara da Ribeira Grande acompanhou uma das auditorias e ficou satisfeito com o que viu. “É muito importante relevar a preocupação que os empresários têm tido em reabrir portas dentro das condições de segurança aconselhadas pelas autoridades de saúde. Estão de parabéns por saberem adaptar-se rapidamente a nova realidade”, disse.



O autarca realçou que este é o caminho a seguir e sublinhou o pioneirismo da autarquia, a nível Açores, na atribuição de um selo. “O passo que demos tem permitido esclarecer dúvidas e disponibilizar aos empresários um manual de orientação elaborado pela proteção civil municipal para que possam ter sempre presente o que fazer e como fazer para manterem as suas instalações higienizadas”.

Toda a documentação referente aos diferentes setores está disponível on-line, acessível através do endereço www.cm-ribeiragrande/covid-19, onde os empresários podem solicitar as auditorias para atribuição do selo “Covid free”.