Câmara da Ribeira Grande abre inscrições para o Cantar às Estrelas

A 26.ª edição da tradição secular do Cantar às Estrelas, na Ribeira Grande, realiza-se no próximo dia 1 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 19 horas, percorrendo as principais artérias da cidade e finalizando na igreja Matriz.

As inscrições estão abertas a todos os grupos que queiram participar e podem ser formalizadas pelo e-mail cantarasestrelas@cm-ribeiragrande.pt, ou através dos telefones 296 470 730, 296 470 770 até ao dia 25 de janeiro.





Diz nota da autarquia que no ato de inscrição deve constar o nome do grupo, a letra da música a interpretar, o nome do autor da letra/música, o número de elementos e a proveniência do grupo, sendo que podem participar de qualquer concelho da ilha de São Miguel ou de outras zonas.





O Cantar às Estrelas é uma manifestação cultural que reúne dezenas de grupos das freguesias da Ribeira Grande e também de outros concelhos, em particular da Lagoa e Vila Franca do Campo, ultrapassando normalmente um milhar de participantes distribuídos por cerca de três dezenas de grupos, recorda a autarquia da Ribeira Grande.







O desfile do Cantar às Estrelas envolve crianças, jovens e adultos de instituições diversas, apresentando uma transversalidade que vai desde as instituições particulares de solidariedade social às associações recreativas e desportivas, passando pelas escolas e por grupos da própria Câmara Municipal da Ribeira Grande.