Câmara da Praia da Vitória aumenta verbas para as Juntas de Freguesia em 2023

A autarca praiense recordou que, entre 2021 e 2022, já havia ocorrido um aumento no valor das transferências da câmara para as juntas, que ascendeu a 95 por cento.





“As Juntas de Freguesia são fundamentais no desenvolvimento do nosso meio urbano e rural e, como tal, carecem dos fundos financeiros conducentes às ações de desempenham. É de toda a justiça que o pacote financeiro que suporta a delegação de competências da Autarquia para as Juntas esteja adequado à realidade e não desfasado desta”, disse Vânia Ferreira, citada em nota de imprensa.





Segundo a edil, o encontro com os autarcas visou recolher contributos para o orçamento municipal de 2023, realizar o balanço das visitas do executivo municipal às freguesias e analisar o ponto atual da revisão do Plano Diretor Municipal.