Câmara da Povoação incentiva o consumo de água da torneira

A Câmara Municipal da Povoação junta-se ao projeto lançado pela Equipa de Saúde Escolar (ESE) da Unidade de Saúde Ilha de São Miguel (USISM) e adquiriu uma mochila de distribuição de água, que faz parte do projeto 'SMS@ÁGUA', que incentiva o consumo de água da torneira no município.

O projeto teve início na Povoação no passado mês de maio, aquando da Feira da Saúde da Escola Básica e Secundária da Povoação, que este ano decorreu nas Furnas.





A mesma mochila voltou às Furnas quinta-feira para incentivar o consumo de água do concelho da Povoação durante a Feira da Cultura, que contou com a presença de um grupo de alunos da Escola Básica Integrada de Ponta Garça que realizou atividades nas Furnas, nomeadamente no âmbito do projeto "Giros", promovido pela Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, durante um percurso pedestre à volta da Lagoa das Furnas, refere nota de imprensa.





Saliente-se que a mochila de distribuição de água é um equipamento indispensável à implementação do projeto nas escolas do concelho da Povoação, no próximo ano letivo escolar.





Esta mochila será “rentabilizada através de ações de sensibilização que apelem ao consumo de água da Povoação, quer à comunidade escolar, quer à comunidade geral deste município, abrangendo também várias atividades e eventos que decorrem durante a época de veraneio, designadamente na promoção da hidratação nas praias e na prevenção da desidratação e efeitos nefastos do álcool nos Festivais de verão do concelho da Povoação”.





Apesar do projeto 'SMS@ÁGUA' ter como destinatários diretos crianças e jovens em idade escolar, a ESE pretende que o mesmo tenha um impacto global a toda a comunidade para o consumo de água da torneira, que no que ao concelho da Povoação diz respeito, é de excelente qualidade.