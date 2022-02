Câmara da Lagoa desenvolve projeto de equitação terapêutica

O projeto envolve 29 alunos do regime Educativo Especial, que frequentam o Programa Ocupacional, o Uneca Ocupacional, o Uneca DOV e o Programa Socioeducativo, indica nota de imprensa.





Assim, participarão 11 alunos da Escola Básica Integrada (EBI) de Água de Pau, seis da EBI da Lagoa e 12 da Escola Secundária da Lagoa.





A nota refere, ainda, que com este projeto, a autarquia pretende implementar “mais uma iniciativa focada na educação não formal, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento motor e cognitivo dos alunos com necessidades educativas especiais. Através do contacto com o animal, neste caso, com o cavalo, e com a abordagem corporal, os alunos poderão desenvolver uma influência física e pedagógica, com noções elementares necessárias aos processos de aprendizagem”.





Saliente-se que a equitação terapêutica visa fomentar a “conquista da autonomia, o domínio do controlo gestual, integrar as noções de base necessárias às aprendizagens da criança, incentivar a ação motora e/ou psicomotora, implementar/reforçar as aquisições e aumentar a autoestima”.





As aulas de equitação terapêutica irão decorrer todas as terças-feiras, das 9h00 às 13h30 e serão ministradas pela empresa Equitur, com o apoio dos professores de educação especial.