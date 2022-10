Câmara da Lagoa abre candidaturas para bolsas de estudo de mérito e estudantes deslocados

De acordo com nota de imprensa da autarquia, as candidaturas para a bolsa de estudo de mérito termina a 25 de novembro, e as candidaturas para a bolsa de estudo para estudantes deslocados vão até ao dia 30 de novembro.





O regulamento prevê a atribuição de 30 bolsas de estudo de mérito e de 50 bolsas de estudo para estudantes deslocados, sendo atribuídos 700 euros por cada bolseiro, perfazendo um investimento autárquico de 56 mil euros





“Estas prestações pecuniárias são totalmente suportadas pela Câmara Municipal da Lagoa cujas bolsas são atribuídas anualmente, não sendo automaticamente renovadas e dispondo os serviços municipais de 30 dias úteis para proceder à análise das candidaturas”, indica a nota de imprensa da autarquia.





A bolsa de estudo de mérito é atribuída a estudantes que frequentem um “grau académico de licenciatura e mestrado, com exceção dos estudantes que ingressem o primeiro ano, do primeiro ciclo de estudos do ensino superior, e destina-se a alunos que tenham mostrado um aproveitamento escolar excecional, até um mínimo de 14 valores”, explica a Câmara da Lagoa.





A bolsa de estudo para estudantes deslocados “destina-se a alunos que se encontrem a frequentar ou pretendam frequentar um curso superior, público ou particular, fora da ilha de São Miguel, nomeadamente quando o curso pretendido não seja lecionado no polo de Ponta Delgada da Universidade dos Açores ou caso o curso seja lecionado no polo de Ponta Delgada da Universidade dos Açores e ser a primeira opção do aluno e não ter sido colocado nesse estabelecimento”.