Câmara da Horta reforça meios de socorro no concelho

Para a aquisição da ambulância juntam-se, ainda apoios já recebidos de entidades locais e de muitos particulares que, ao longo do tempo, têm contribuído para a concretização deste investimento que agora se torna possível, graças à comparticipação do Município, que assim vê, igualmente reforçados os meios disponíveis ao Serviço Municipal de Proteção Civil.

Citado em nota de imprensa, o autarca referiu que "queremos, cada vez mais, mais e melhor Proteção Civil e para isso temos vindo a melhorar, todos os anos, a nossa parceria com a Associação de Bombeiros, para que os meios que temos não ponham em causa o auxílio às populações do nosso concelho, que é a nossa razão primeira de existir, não só enquanto associação e voluntários, mas sobretudo enquanto poder local”.

Em reunião com a direção e comando da referida associação, o presidente da autarquia, José Leonardo Silva, anunciou a concretização daquele investimento, não só como “uma forma de reforço dos meios disponíveis de proteção civil, no concelho, mas também como uma melhoria da qualidade de resposta dos bombeiros voluntários às ocorrências diárias da nossa população de que é exemplo o transporte de doentes não urgentes”.

A Câmara Municipal da Horta vai apostar, este ano, na melhoria dos meios de socorro às populações, apoiando a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, na aquisição de uma ambulância polivalente, com capacidade para transporte em cadeiras de rodas e maca.

