Câmara da Horta reforça apoio aos bombeiros faialenses

A informação foi avançada por José Leonardo Silva, presidente da autarquia, durante a sessão solene comemorativa do 19.º Dia Municipal do Bombeiro, que se assinalou no passado domingo, no Teatro Faialense.





De acordo com o presidente da câmara, “achamos que os benefícios do Cartão Municipal do Bombeiro, que criámos em 2017, com 20% de desconto na tarifa de água em habitação própria permanente ou arrendada, 50% de desconto no acesso à piscina, teatro e centro hípico e prioridade na atribuição de apoios à habitação, de acordo com o regulamento, devem agora ser revistos e se possíveis alargados”, disse citado em nota.





O autarca adiantou, ainda, que “vai ser avaliada a possibilidade de atribuição de um conjunto de novos benefício, que inclua isenções ou reduções no pagamento de licenças de construção, águas e saneamento, apoio jurídico inicial em processos decorrentes de factos ocorridos no exercício das funções. Ao nível da educação, a concessão de apoio, em material escolar destinado aos filhos do bombeiros que frequentem, a partir já do próximo ano letivo, a escolaridade obrigatória”.





Na sessão solene comemorativa do Dia Municipal do Bombeiro, data instituída há duas décadas pela autarquia, o trabalho e empenho da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, ao longo dos seus 109 anos de existência, foi reconhecido com a atribuição do mais alto galardão previsto no regulamento de Medalhas e Insígnias Honoríficas do Concelho da Horta – a Chave de Honra da Cidade.





“Desde que o regulamento existe, esta será a primeira distinção do género que será entregue pela Câmara Municipal da Horta, que assim o deliberou, por unanimidade”, afirmou José Leonardo Silva.





Na sessão solene foram, igualmente homenageados, com a atribuição de um diploma de reconhecimento, os bombeiros que, em 2020 e 2021, cumpriram 10 anos de serviço efetivo, no corpo de bombeiros da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, nomeadamente Paulo Sérgio, Oleksandr Tymokhin, Patrícia Pereira, Nelson Pereira, Dário Pacheco, Luís Riscado, Márcia Medeiros e João Miguel.





A cerimónia contou, ainda, com a tomada de posse de novos membros do comando. Assim, ao Comandante Nuno Henriques junta-se Bruno Silveira, 2.º Comandante, e Cláudio Remédios, adjunto do Comando.





Na sua intervenção, José Leonardo Silva referiu que, “temos a obrigação e a missão de contribuir para termos um corpo de bombeiros bem preparado para os desafios que todos os dias batem às nossas portas” e a conclusão do processo de revisão, no último ano, do Plano de Emergência do Concelho da Horta foi um dos principais passos dados em matéria de planeamento “que contou com a envolvência do coordenador de Proteção Civil e o Comandante dos bombeiros, a quem aproveito para agradecer o seu empenho pessoal e profissionalismo”.





Por seu turno, José Ferreira, presidente da aireção da Associação, defendeu a revisão do estatuto social do bombeiro e legislação conexa, bem como a reforma do modelo de financiamento das entidades detentoras de corpos de bombeiros pelo Estado.