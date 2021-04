Câmara da Horta reabilita Rua dos Almances em Castelo Branco

Segundo nota, a obra consistiu na substituição de conduta de água em cerca de 150m, construção de muro, alargamento de via, e consequente pavimentação de parte daquela artéria.



"Tratou-se de uma intervenção que teve como prioridade a segurança das pessoas uma vez que, parte da zona intervencionada foi alargada por forma a que possam agora circular viaturas de emergência, como ambulâncias ou carros de bombeiros e, desta forma, garantir a segurança e o bem-estar das pessoas que aqui residem", afirmou o presidente da Câmara Municipal da Horta, na sequência de uma visita ao local.



Para José Leonardo Silva esta intervenção assume ainda particular importância uma vez que a via em questão permite o acesso, não apenas a um elevado número de explorações agrícolas, mas também ao Clube de Golfe do Faial, e a um estabelecimento de restauração local, "trata-se ainda de fomentar a economia da nossa ilha. Ao dotar a ilha de boas acessibilidades estamos a potenciar, neste caso concreto, não só a segurança dos seus moradores, como também os setores primário, turístico e hoteleiro do Faial", disse.



Na nota, o autarca defende ainda que a política levada a cabo por este executivo no que à reabilitação da rede viária diz respeito, "representa um esforço financeiro, justificando-se o investimento na melhoria das acessibilidades locais".



José Leonardo Silva enalteceu a colaboração dos moradores dos Almances que colaboraram com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal da Horta na cedência de uma parcela, para domínio público, que permitiu o alargamento da via em zonas de maior estrangulamento.



Recorde-se que já neste mandato foi reabilitada, em Castelo Branco, a Ribeira Pequena e foi adjudicado o Caminho do Morro, bem como a intervenção no Lameiro Grande, na freguesia da Feteira, e no Chão Frio, na freguesia da Praia do Almoxarife.



Em breve será lançado o concurso para a reabilitação da Canada dos Arrendamentos, na freguesia das Angústias, Caminho Fundo, nas freguesias dos Flamengos e Matriz, e Caminho do Porto, em Pedro Miguel.