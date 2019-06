Câmara da Horta questiona SATA sobre cancelamentos

As mais lidas

Segundo refere uma nota de imprensa, o presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, informou os vereadores desta iniciativa durante a reunião de Câmara, numa situação que considerou inadmissível e penalizadora para a economia e o turismo da ilha do Faial.

O presidente da Câmara Municipal da Horta (CMH) questionou a SATA sobre as razões que que levaram a dois cancelamentos consecutivos nas ligações da Azores Airlines com a cidade da Horta.

