Câmara da Horta promove 25.ª edição do FIT

Trata-de se um projeto implementado pela Câmara Municipal da Horta e que ganhou o seu espaço no contexto da vida das comunidades das freguesias do Faial, mobilizando cerca de 2000 pessoas em cerca de 50 modalidades.



Segundo a autarquia, este ano, e na sequência de uma reunião preparatória do projeto que envolveu todas as juntas de freguesia do concelho e os responsáveis pela área da cultura do município, foram apresentadas e discutidas algumas alterações.



Assim, a novidade de 2020 é o I Torneio de Futsal Interfreguesias – Masculino e Feminino, que será disputado de acordo com as leis da modalidade aprovadas pela FIFA.



Outra das novidades de 2020 é o torneio de marralhinha.



O “Faial Ilha de Tradições” é um dos projetos sociais, desportivos e culturais de maior duração nos Açores, registando uma forte participação da população faialense.