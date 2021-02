Câmara da Horta lança a concurso 2.ª fase da remodelação da frente mar da cidade

"É uma intervenção que vai marcar, de facto, esta cidade, vai marcar esta ilha e vai marcar também este arquipélago", realçou José Leonardo Silva, presidente da autarquia na ilha do Faial, durante a inauguração das obras no Largo do Infante, integradas na primeira fase da frente mar da Horta.

Segundo o autarca socialista, a intervenção naquele jardim público, considerado a "sala de visitas da cidade", vai também permitir criar um novo espaço de receção para os turistas que visitem a ilha, que terá como designação "Casa da Baía", numa alusão à história da baía da Horta, integrada no clube das mais belas baías do mundo.

"Apesar das várias vicissitudes, estamos hoje a inaugurar este espaço, remodelando a nossa sala de visitas e a relação que esta nossa praça tem com a nossa baía e com o nosso porto, instalando aqui a Casa da Baía, numa parceria com o Clube das mais belas baías do mundo", sublinhou José Leonardo Silva.

O autarca lembrou que a segunda fase da remodelação da frente mar da cidade, que inclui a criação de novos espaços verdes junto ao mar, vai implicar a proibição da circulação de trânsito de veículos pesados pelo centro da cidade, sublinhando que "está na altura" de o Governo Regional dos Açores avançar com a construção da 2.ª fase da variante à cidade.

"Agora não pode haver mais desculpas para as coisas não avançarem", insistiu o presidente do município, recordando que a Câmara da Horta "sempre reivindicou a construção da 2.ª fase da variante", tanto com o anterior executivo regional de maioria socialista, como com o atual Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

A Câmara da Horta vai agora aguardar a entrega de propostas para a segunda fase da frente-mar, cuja intervenção terá um prazo de execução de 21 meses.

A frente mar da cidade inclui várias fases de intervenção, orçadas, no total, em cerca de 10 milhões de euros, abrangendo as freguesias das Angústias, da Matriz e da Conceição.