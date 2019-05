Câmara avança com obra de substituição da cobertura da Escola dos Poços em São Vicente Ferreira

A obra foi adjudicada pela autarquia à firma Marques, S.A., por um valor superior a 50 mil euros e tem um prazo de execução de 60 dias.





A intervenção no referido estabelecimento de ensino deverá ocorrer no período de pausa letiva, estando o seu início agendado para junho de 2019, avançando-se para a substituição da cobertura existente, em amianto, por outra de material adequado, explica nota da autarquia.





Até ao momento, o plano de intervenção do município de Ponta Delgada que visa a remoção das coberturas contendo amianto nos edifícios do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo engloba dois edifícios escolares, nomeadamente Escola dos Poços e a EB/JI de São Roque - obra a iniciar também em junho próximo.





A Câmara Municipal de Ponta Delgada prevê que até 29 de julho de 2019 estejam retirados dos edifícios escolares todos os materiais contendo amianto.