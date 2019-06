Câmara avança com construção de parque de estacionamento Rua Direita do Pilar da Bretanha

As mais lidas

Os trabalhos consistem na demolição e reconstrução do muro de vedação em novo alinhamento, demolição e reconstrução dos lancis e passeios em joga artística, e pavimentação de baia de estacionamento em betão betuminoso.

Com esta obra vai ser reformulado o espaço "situado em frente à Escola EB1/JI Manuel António Vasconcelos por forma a constituir o parque de estacionamento com capacidade de 12 lugares", adianta nota de imprensa.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada adjudicou a obra de construção de um parque de estacionamento na Rua Direita, na freguesia do Pilar da Bretanha.

