Câmara aprova projeto da ASTA para a Calheta

As mais lidas

Produtos “Marca Açores” à venda no Colombo em Lisboa.

"16 dias a atravessar o Atlântico", é o título do destaque fotográfico da capa do Açoriano Oriental que destaca a realização da prova Atlantic Back Cruising.

Autarquia de Ponta Delgada aprovou o projeto para a construção de um hotel de quatro estrelas, com 220 camas e uma zona verde na zona da Calheta Pêro de Teive. Galerias vão ser demolidas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok