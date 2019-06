Câmara adjudica projeto para melhorar Centro Recolha Oficial de Ponta Delgada

O projeto foi adjudicado por um valor superior a 29.300 euros e visa, essencialmente, a melhoria das condições de acolhimento, tratamento e acompanhamento das centenas de animais domésticos abandonados no concelho de Ponta Delgada, refere nota de imprensa.







No espaço municipal em questão, serão realizadas melhorias no edifício de acolhimento, criação de canil com 10 células e de um gatil com 15 células.





O mesmo projeto prevê arranjos exteriores, incluindo áreas ajardinadas, circulações, muros de suporte e acessos.