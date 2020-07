Câmara adjudica empreitada de repavimentação da ruas dos Lameiros e de São José na freguesia da Relva

De acordo com nota, a autarquia pretende, com a intervenção, contribuir para melhorar a qualidade da vida dos moradores e dos utilizadores das duas vias e da localidade em geral, proporcionando um melhor equilíbrio entre a circulação viária e boas condições de utilização por parte dos peões, em especial de pessoas com mobilidade condicionada.

A obra em questão vai permitir a substituição integral do piso da faixa de rodagem e estacionamento destes dois arruamentos, assim como dos passeios ali existentes e a substituição de lancis.

Está também contemplada a repavimentação da passagem pedonal que liga a Rua dos Lameiros e a Rua de São José, assim como das duas passagens de acesso às escadas que ligam a Rua dos Lameiros à Rua Eng.º Dinis Pimentel da Silva, situada a nascente.

Durante a intervenção, estão ainda previstas a inclusão de infraestruturas de drenagem pluvial e a remodelação das infraestruturas elétricas.