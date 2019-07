Cais da Alfândega recebe III Angra World Sound Fest

A Sons do Terreiro – Associação Cultural, em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, leva a cabo no próximo sábado, dia 6 de julho, a terceira edição “Angra World Sound Fest”, que decorrerá no Cais da Alfândega, a partir das 21h30.

O evento pretende ser uma mostra de sons folk/world music, mostrando o trabalho de músicos que transportam as sonoridades características/tradicionais de determinada comunidade e as projetam para um público mais abrangente, refere a organização em nota.







A edição de 2019 contará com as presenças das bandas Half Step Down (Açores), Sérgio Mirra Trio (Braga) e Ayom – Forró Mior ft. Jabu Morales (Brasil/Itália).





A banda Half Step Down trará um repertório original com uma sonoridade baseada nos blues, de onde se destacam a maestria musical dos seus elementos e a voz marcante do seu vocalista.





Sérgio Mirra Trio é um dos exemplos do que melhor se faz em torno da música e dos instrumentos tradicionais portugueses. Com um repertório marcado pela tradição oral e musical nacional, o som do cavaquinho far-se-á ouvir em virtuosas execuções.





A finalizar o evento, estará a banda Ayom. O agrupamento trará a Angra do Heroísmo as sonoridades e ritmos inconfundíveis do forró brasileiro aliados à modernidade e que se complementam com a voz inconfundível de Jabu Morales.