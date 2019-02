Bruxelas aumenta até 25 mil euros ajudas a agricultores sem notificação prévia

As mais lidas

Os limites máximos entram em vigor em 14 de março e podem ser aplicados retroativamente a auxílios que preencham todas as condições.

Este montante é fixado em 1,25% da produção agrícola anual do país durante o mesmo período de três anos (face a 1% nas regras atuais), o que significa que o aumento do limite máximo nacional é de 25%.

Isto representa um aumento de 66% do limite máximo por agricultor e uma subida de 50% do limite máximo nacional, segundo dados da Comissão Europeia.

O montante máximo dos auxílios estatais no setor da agricultura (os chamados auxílios de ‘minimis’) que podem ser concedidos por exploração agrícola ao longo de três anos passará de 15 mil para 20 mil euros.

