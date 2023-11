Bruxelas aprova 171 projetos no programa LIFE

Entre os projetos aprovados em Portugal estão a recuperação da erva marinha zostera marina, na Ria de Aveiro; a caixa de ferramentas PLAN-DO inovadora para o tratamento de águas residuais, da Universidade Católica do Porto, LNEC e a Tratave S. A.; a criação em Almada de um corredor verde para reduzir as temperaturas do ar até 3.º célsius; e, em Cascais, apoios para a criação de empresas locais verdes no parque natural.

No âmbito da transição para as energias limpas, o programa LIFE vai financiar a organização de mesas-redondas, a nível nacional, para a Ação e o Investimento na Energia Sustentável em Portugal (RAISE-PT) e que deverão contribuir para a formação de um fórum à escala nacional.

Uma abordagem ao problema da ineficiência energética dos serviços hídricos e o reforço da plataforma ‘Green Menu’ para a renovação de habitações estão ainda entre os projetos selecionados em Portugal.

A Comissão Europeia aumentou o financiamento do Programa LIFE em quase 60% para o período 2021-2027, elevando-o para 5,43 mil milhões de euros.

As subvenções financiadas ao abrigo do Programa LIFE são geridas pela Agência de Execução Europeia do Clima e do Ambiente (CINEA).

O Programa LIFE 2021-2027 é um instrumento financeiro para o ambiente e a ação climática que visa "contribuir para a transição para uma economia sustentável, circular, energeticamente eficiente, baseada nas energias renováveis, neutra para o clima e resiliente", é referido no 'site' Life Portugal.