Boutique hotel de 5 estrelas na cidade da Horta

De acordo com nota da autarquia, a obra, "já licenciada pela Câmara Municipal, vai trazer à ilha do Faial uma oferta turística diferenciadora, que se destina a um segmento considerado de luxo”.





Para facilitar o processo de demolição do interior do edifício, a autarquia decidiu a "alterar a forma de circular no interior do Largo do Bispo D. Alexandre, permitindo atravessar em parte da zona atualmente dedicada a parque de estacionamento, para não só garantir maior afastamento da zona das obras, mas também a segurança dos transeuntes".





Para José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, “este é um investimento que resulta do trabalho que temos realizado ao nível do Gabinete Municipal do Investidor e que tem, desde logo a mais-valia,de criar 50 novas camas para o turismo, com recurso a investimento privado de fora da ilha”, disse citado em nota.





“Vemos com muitos bons olhos que a Horta esteja a ser encarada por diversos investidores como um local bom para se investir e que, agregado a estes investimentos, esteja também subjacente, a recuperação do nosso património”, referiu ainda o autarca, relevando o facto do futuro boutique hotel ser construído num edifício histórico do século XIX, “com respeito pela sua fachada que representa as memórias de um imóvel que já foi Liceu Nacional da Horta, sede da Legião Portuguesa, Sede da Sociedade Humanitária de Literatura e Agricultura e sede do Grémio Artista Literário”.

A empresa “Casual Euforia – Investimentos Unipessoal, Lda” é a entidade promotora que tem por desafio potenciar, numa das zonas mais nobres da cidade da Horta, um boutique hotel com 20 quartos, cinco dos quais suites, bar-restaurante e SPA.





Os representantes do promotor, Anton Sibil e Olegs Smols , que acompanharam o presidente da câmara numa visita às alterações que já começam a ser visíveis no local a intervencionar, realçaram o apoio técnico que a autarquia da Horta tem prestado a este investimento e mostraram-se confiantes nas mais-valias do investimento para o turismo da Região.