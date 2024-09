Borges acredita que detalhes fizeram a diferença na derrota nos pares

O número um nacional e 34.º do ‘ranking’ ATP, que vai jogar hoje a quarta ronda de singulares com o russo Dannil Medvedev (quinto do ranking ATP), e o amigo e compatriota Francisco Cabral cederam diante os vice-campeões de Wimbledon em dois ‘sets’, com os parciais de 7-6 (7-3) e 6-3, ao fim de uma hora e 27 minutos de um encontro disputado no Grandstand.

“Certamente não estava tão fresco e isso pode ter pesado em alguns momentos. Senti mais dificuldades na resposta, se calhar não estava tão ágil como gostaria de estar e tão felino como nos encontros anteriores, mas é normal, não tive assim tanto tempo para recuperar do encontro [de sábado]. Às vezes, são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença num encontro de pares, em que um ou dois pontos podem mudar o curso do jogo”, explicou o maiato, em declarações à Lusa.

Na véspera do duelo com os australianos, Borges havia travado uma dura batalha, na competição de singulares, com o checo Jakub Mensik, só levando a melhor depois de salvar três ‘match points’ para vencer em cinco partidas, com os parciais de 6-7 (5-7), 6-1, 3-6, 7-6 (8-6) e 6-0, e estrear-se nos oitavos de final do último ‘major’ da temporada.

Apesar da eliminação da primeira dupla 100% nacional a passar duas eliminatórias num torneio do Grand Slam, Nuno Borges fez um balanço positivo da participação no torneio nova-iorquino.

“Acho que foi uma boa participação. Conseguimos uma grande vitória, não só na primeira ronda, mas especialmente na segunda e há algum tempo que não jogávamos assim tão bem. Acho que estamos no bom caminho e foi bom para mim e para o Francisco conseguirmos aqui duas vitórias muito importantes, principalmente para ele e para o seu ‘ranking’”, completou.

Nuno Borges, de 27 anos, volta esta segunda-feira a Flushing Meadows para defrontar, no segundo encontro do Arthur Ashe Stadium, o moscovita Daniil Medvedev, campeão do Open dos Estados Unidos em 2021 e vice-campeão há um ano, por uma vaga nos quartos de final em Nova Iorque.