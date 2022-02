Ucrânia

Bombeiros tocam sirenes às 11h00 de terça-feira

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) apelou a todas as corporações dos bombeiros do país para que toquem as sirenes pela Ucrânia às 11h00 (menos uma nos Açores) de terça-feira, quando se assinala o Dia Internacional da Proteção Civil.