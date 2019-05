Bombeiros açorianos conquistam 1º, 2º e 3º lugares, na vertente Trauma

Duas equipas da Associação de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória sagraram-se campeãs e vice-campeãs, na vertente Trauma, no Campeonato Nacional de Trauma e Desencarceramento que se realizou este ano nos Açores, no concelho da Praia da Vitória.

Na classificação geral, para além do 1º e 2º classificados, o 3º prémio foi atribuído à equipa da Associação de Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico.





Segundo adianta nota do executivo a prova, que decorreu no fim de semana, contou com a participação de 16 equipas de Trauma, entre as quais quatro açorianas, provenientes dos concelhos da Praia da Vitória, São Roque do Pico e Nordeste, bem como, nove equipas de Desencarceramento.







Na classificação geral, na vertente de Desencarceramento, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa foi campeão, enquanto o Batalhão de Bombeiros de Sapadores do Porto foi vice-campeão.







Este evento organizado pela Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento e pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, em colaboração com o município da Praia da Vitória e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, mobilizou cerca de 300 participantes de todo o país.







A prova permitiu o apuramento das equipas que concorrem ao Campeonato do Mundo de Trauma, a disputar em setembro, em França.







Durante a cerimónia de entrega de prémios, o titular da pasta da Proteção Civil lançou o desafio à Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento para a realização do Campeonato Mundial do Trauma nos Açores, dentro de três anos.