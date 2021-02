Bolsa de Lisboa em alta com Altri e Pharol a liderar ganhos

Cerca das 09:00 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 1,23% para 4.873,54 pontos, com 15 'papéis' a valorizarem-se, um a descer e dois inalterados (Novabase em 2,79 euros e Corticeira Amorim em 11,02 euros).

Os títulos da EDP Renováveis eram outros dos que mais subiam, nomeadamente 1,47% para 20,07 euros.

Aos 'papéis' da Altri, Pharol e EDP Renováveis seguiam-se os da Mota-Engil, Galp Energia e Navigator, que registavam valorizações de 1,39% para 1,46 euros, 1,35% para 2,75 euros e 1,25% para 9,86 euros, respetivamente.

As ações da Jerónimo Martins, Semapa e Ramada também se estavam a valorizar mais de 1%, designadamente 1,25% para 12,98 euros, 1,23% para 9,86 euros e 1,19% para 5,10 euros.

Em sentido contrário, as ações da NOS eram as únicas que caiam, estando a desvalorizar-se 0,29% para 2,79 euros.

Na Europa, as principais bolsas europeias abriram hoje mistas, mas animadas com os planos de vacinação contra a covid-19 e melhoria dos indicadores da pandemia porque melhoram as expectativas de recuperação económica mundial a médio prazo.

Na Europa hoje será divulgado o indicador da confiança alemã e os dados preliminares do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro no quarto trimestre de 2020. Nos Estados Unidos será divulgado o indicador da indústria transformadora de fevereiro.

No mercado de matérias primas, o preço do petróleo Brent, de referência na Europa, continua em forte alta, a atingir máximos desde junho de 2019 e a prata também permanece em alta, a subir 1,32%, enquanto o ouro recua 0,14% para 1.820,35 dólares por onça.

A bolsa de Nova Iorque esteve fechada na segunda-feira devido ao feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos, depois de ter terminado na sexta-feira em alta, com o Dow Jones a subir 0,09%, para 31.458,40 pontos, um máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq também fechou em alta na sexta-feira a valorizar-se 0,50%, para 14.095,47 pontos, também um novo máximo.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2139 dólares, contra 1,2131 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em forte alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 63,47 dólares, um máximo desde junho de 2019, contra 63,30 dólares na segunda-feira.