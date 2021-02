Bolieiro toma posse como Conselheiro de Estado

De acordo com José Manuel Bolieiro, este é um processo que decorre da circunstância de ser presidente do Governo dos Açores e que estava pendente desde dezembro.



“Foi meu entendimento que, enquanto a situação de pandemia não estivesse estabilizada nos Açores, não faria sentido deslocar-me a Lisboa para formalizar a posse como Conselheiro de Estado”, afirmou, citado em nota.



A sessão, que decorreu no Palácio de Belém, permitiu ainda que fosse dada posse, como Conselheiro de Estado, ao novo presidente do Tribunal Constitucional.



À saída da sessão, o presidente do Governo dos Açores concluiu as suas declarações, referindo que “esta é uma grande honra, pois represento os Açores no Conselho de Estado e serei sempre uma voz ativa e participativa, quando estiverem em causa os nossos interesses e preceitos autonómicos”.