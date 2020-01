Bolieiro propõe antigo candidato Nascimento Cabral como vice-presidente do PSD/Açores

Pedro Nascimento Cabral havia disputado a liderança do PSD/Açores em 2018, tendo perdido então para Alexandre Gaudêncio, que entretanto já não lidera os sociais-democratas açorianos, tendo sido substituído por Bolieiro, presidente da Câmara de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A lista de José Manuel Bolieiro para a Comissão Política Regional incluiu outros quatro vice-presidentes: Mónica Seidi, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD/Açores, José António Soares, presidente da Câmara da Madalena (no Pico, concelho que recebe o congresso do partido), Maria Cristina Abrantes, da ilha do Faial, e José António Garcia, presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Grande.

Para secretário-geral, a suceder a Sabrina Furtado, Bolieiro propõe Luís Pereira, da JSD.

O PSD/Açores reúne-se até domingo na ilha do Pico, no primeiro encontro magno dos sociais-democratas açorianos sob a liderança de José Manuel Bolieiro e com as eleições regionais deste ano como pano de fundo.

No 24.º congresso do PSD/Açores estão a ser debatidas várias propostas temáticas, bem como a moção global de estratégia "Confiança", apresentada por Bolieiro, eleito presidente em dezembro último.

Hoje, para além dos debates e votações das propostas temáticas, são também eleitos os novos órgãos regionais do partido, e, no domingo, pelas 12:00 (13:00 em Lisboa), haverá a sessão de encerramento do congresso.

José Manuel Bolieiro, vice-presidente de Rui Rio na direção nacional do PSD, foi eleito em dezembro líder do PSD/Açores, eleição para a qual era o único candidato, com 98,5% votos.