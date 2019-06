Bolieiro pode ser o cabeça de lista do PSD/A às legislativas nacionais

As mais lidas

Segundo fonte do partido contactada pelo Açoriano Oriental, Bolieiro, que preside à maior autarquia açoriana desde 2012 - altura em que a então presidente da autarquia, Berta Cabral, abandonou o cargo para concorrer às eleições legislativas regionais daquele ano - tem o “perfil” desejado pelo PSD/A para defender os Açores na Assembleia da República (AR). Por essa razão, o seu nome “está em cima da mesa” e é possível que venha a ser ratificado pela Comissão Política Regional (CPR), que deverá reunir no início de julho para decidir sobre esse assunto.

José Manuel Bolieiro, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada (CMPD), pode ser o escolhido pelo PSD/A para encabeçar a sua lista às eleições legislativas nacionais, que se realizam no próximo dia 6 de outubro.

