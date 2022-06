Bolieiro felicita Montenegro e assegura “boa cooperação” da estrutura açoriana

“Como presidente da comissão política regional do PSD/Açores, e sendo esta a minha primeira comunicação pública após a eleição do presidente da comissão política nacional do PSD, saúdo e felicito o doutor Luís Montenegro pela sua vitória”, declarou o também presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM).

José Manuel Bolieiro falava na sede do PSD nos Açores, em Ponta Delgada, na apresentação da sua recandidatura à liderança da estrutura regional nas eleições do próximo sábado, em que se apresenta como único candidato.

“Asseguro-lhe a nossa boa cooperação com o partido nacional, visando o sucesso da sua liderança, pela democracia portuguesa, pelo desenvolvimento de Portugal e em defesa e aprofundamento da autonomia político e do desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores”, prosseguiu o social-democrata açoriano.

Em 04 de maio, enquanto presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro recebeu Luís Montenegro na sede da Presidência, tendo na ocasião destacado a “capacidade de preparação” do agora novo presidente do partido “para liderar o PSD rumo a uma vitória eleitoral e ser o próximo primeiro-ministro de Portugal”.

Luís Montenegro, antigo líder parlamentar do PSD, venceu no sábado as eleições diretas para o cargo de presidente do PSD, com cerca de 72,48% dos votos e em todos os distritos do país, contra Jorge Moreira da Silva, antigo ministro e vice-presidente deste partido, que obteve 27,52%.

A abstenção rondou os 40%.

O Congresso do PSD, em que serão eleitos os órgãos nacionais, está marcado para entre 01 e 03 de julho, no Coliseu do Porto.