Bolieiro destaca discriminação positiva da vacinação nos Açores

“Fica aqui a lição de que é preciso densificar o entendimento das ultraperiferias dos Estados-membros que têm regiões ultraperiféricas (RUP) e, Portugal, na minha humilde opinião, assegurou uma superioridade moral e política quando, na presidência da União Europeia (UE), deu este sinal", defendeu José Manuel Bolieiro.

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, acompanhado pelo ministro da Defesa e pelos coordenadores nacional e regional das “Task Force”, visitaram esta segunda-feira, na ilha de Santa Maria, o centro de vacinação instalado no quartel dos bombeiros voluntários de Vila do Porto.

A deslocação a Santa Maria integra-se no âmbito da Operação “Periferia”, que prevê a vacinação de todas as ilhas dos Açores sem hospital, à exceção da ilha do Corvo, cuja população já foi vacinada em massa.

De acordo com o governante, "será pedagógico para os órgãos da governação da União [Europeia] poderem adotar para o futuro soluções com estas características”.

O líder do executivo açoriano frisou que não se está a “criar um privilégio, mas a aproveitar, desde logo, um verdadeiro laboratório de ensaio em termos epidemiológicos”, respeitando-se assim “aquela que é a fundamentação jurídica e política que o Tratado da UE assegura quanto ao tratamento diferenciado das RUP face aos seus constrangimentos inultrapassáveis”.

José Manuel Bolieiro referiu que, com o “alcance mais rápido das ilhas sem hospital com imunidade de grupo adquirida, o reforço do contingente normal, no caso da equidade para as restantes ilhas, Faial, Terceira e São Miguel, haverá a oportunidade de, pelos meios próprios da capacidade instalada do Serviço Regional de Saúde, ter-se aqui uma boa aportação em número de vacinas e operações para a vacinação”.