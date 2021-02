Bolieiro confia no "sentido de responsabilidade" e nos acordos firmados nos Açores

Sem entrar em comentários concretos sobre o líder do Chega, André Ventura, e uma eventual nova posição do partido devido a questões nacionais, Bolieiro declarou, em entrevista à RTP/Açores e Antena 1/Açores, não temer pela estabilidade do governo, vincando a "estabilidade dos acordos estabelecidos".

"Estou submetido à vontade do povo, do parlamento, e no quadro do cumprimento dos acordos realizados bem como do Programa de Governo", disse, na entrevista aos jornalistas João Simas e Lília Almeida.

Para o presidente do executivo açoriano, "tudo foi feito para garantir" a estabilidade do atual governo, formado por PSD, CDS e PPM.

"Tudo o resto é dinâmica democrática e o sentido de responsabilidade de cada um", concretizou.

O presidente do Chega adiantou hoje que se vai reunir na sexta-feira com o presidente do Governo dos Açores e líder do PSD no arquipélago, não sobre as recentes regionais, mas sim abordando "perspetivas para o futuro", nomeadamente as autárquicas.

"Não viemos aqui falar de eleições regionais, viemos falar de perspetivas para o futuro, de eleições autárquicas que o país vai ter", declarou André Ventura aos jornalistas.

Falando em Ponta Delgada antes de um encontro com os dois deputados do Chega nos Açores e com dirigentes regionais, o presidente nacional do partido não quis comentar uma eventual nova posição sobre o acordo entre o Chega açoriano e PSD, CDS e PPM na região, fundamental para a existência do executivo do arquipélago.