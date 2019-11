Bolieiro anuncia esta quinta-feira candidatura ao PSD/A

José Manuel Bolieiro anuncia hoje à tarde, na sede do PSD/A em Ponta Delgada, a sua candidatura à liderança do partido nos Açores.

A candidatura surge, depois de Alexandre Gaudêncio, alvo de uma investigação da Polícia Judiciária por suspeita de violação de regras de contratação pública, de urbanismo e ordenamento do território na Câmara da Ribeira Grande, ter anunciado a sua demissão da liderança do PSD/A a 15 de outubro, e de terem sido agendadas, no fim de outubro, eleições diretas, a realizar em 14 de dezembro.



Pedro Nascimento Cabral que disputou as últimas eleições com Alexandre Gaudêncio, e Ricardo Pacheco que chegou a anunciar uma candidatura, já manifestaram o seu apoio ao autarca de Ponta Delgada e vice-presidente do PSD.

O congresso regional reúne nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, no Pico.