Boavista eficaz vence Santa Clara desinspirado

O central brasileiro Lucas Tagliapietra marcou o golo que permitiu aos 'axadrezados' somar mais três pontos e igualar o Santa Clara na tabela classificativa, com 38 pontos, mas com a equipa portuense no oitavo lugar e os açorianos no nono.

O Boavista, que vinha de uma derrota por 4-0 com o FC Porto, começou com uma linha de quatro defesas, sem os centrais Dulanto e Ricardo Costa, que alinharam de início frente ao FC Porto e hoje foram para o banco, e com Lucas Tagliapietra a fazer dupla no centro da defesa com Fabiano Leismann.

Depois de um triunfo histórico prante o Benfica, na Luz (4-3), o Santa Clara apresentou um 'onze' inicial com cinco alterações face ao que defrontou o Benfica (saíram Rafael Ramos, Rashid, Anderson Carvalho, Thiago Santana e Carlos Júnior e entraram Sagna, Candé, Nené, Cryzan e Lincoln).

No primeiro quarto de hora, as duas equipas equivaleram-se nas muitas decisões erradas e na muita luta pela bola e o melhor que esse período ofereceu foi o golo de Lucas Tagliapietra, aos 14 minutos. Bueno marcou um livre na esquerda e o central brasileiro antecipou-se à defesa contrária, cabeceou e fez o 1-0, assinalando, assim, o seu regresso à titularidade.

Daí para a frente, o conjunto açoriano procurou forçar o andamento, tomou mesmo conta do jogo e, aos 23 minutos, esteve muito perto do empate por duas vezes consecutivas. João Afonso atirou à barra e, na recarga, forçou Helton Leite a uma defesa de alto nível para evitar o golo.

Na ponta final da primeira parte, o Boavista conseguiu criar um lance de perigo na área do Santa Clara, quando Bueno trabalhou bem na esquerda, deixou um adversário para trás, entrou na área adversária e cruzou, mas para onde não estava ninguém para finalizar.

Os visitantes começaram melhor a segunda parte, mas também continuaram a cometer os mesmos erros e, desse modo, a facilitar a vida a um Boavista que acabou por segurar sem problemas de maior a vantagem conquistada cedo e que arriscou só o necessário.

O Santa Clara ficou-se por uma ou outra investida inconsequente e terá sido por isso que o treinador João Henriques decidiu fazer três substituições de uma vez aos 60 minutos, fazendo entrar Osama Rashid, Carlos Júnior e Thiago Santana, mas a desinspiração continuou e os 'axadrezados' conseguiram proteger bem a sua baliza.

Helton Leite voltou a ter trabalho digno de registo só aos 86 minutos, quando teve de sacudir para canto uma bola que sofreu um desvio inopinado em Carlos Júnior e seguia para a baliza.

Nos momentos finais da partida, acabou por ser o Boavista a criar uma situação de perigo, num lance em que Heriberto foi mais determinado do que um adversário, tendo, porém, finalizado o lance com um remate por alto.