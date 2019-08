Birdwatching na zona balnear da Caloura

A Câmara Municipal de Lagoa, através do CEFAL – Centro de Educação Ambiental de Lagoa, em parceria com a SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, levaram a cabo na quarta-feira, na zona balnear da Caloura, em Água de Pau, uma atividade de Birdwatching.

A atividade foi supervisionada pela SPEA, tendo sido montado um posto de informação, no local de acesso à zona balnear, com panfletos, imagens de várias espécies de aves marinhas, telescópio e binóculo. O principal objetivo foi promover a sensibilização ambiental e preservação dos ecossistemas marinhos, refere nota de imprensa.



Inserida no programa Bandeira Azul deste ano, cujo tema é “Do Rio ao Mar Sem Lixo”, nesta atividade de Birdwatching foram identificadas três espécies de aves marinhas, nomeadamente, o garajau-comum (sterna hirundo), o cagarro (calonectris diomedea) e a gaivota-de-patas-amarelas (larus michahellis), por cerca de 60 pessoas que aceitaram o desafio de observar aves selvagens no seu habitat natural.



Recorde-se que os Açores são conhecidos internacionalmente como destino para a observação de determinados grupos de espécies de aves, devido à sua posição central no Oceano Atlântico onde é possível observar várias espécies migratórias, assim como aves marinhas que nidificam nos Açores.