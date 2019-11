Bilhetes para o Réveillon 2020 no Coliseu Micaelense começam a ser vendidos a 5 de novembro

A Nota informativa enviada às redações pela sala de espetáculos refere: "O Baile inicia-se à 01h30, com abertura da porta ao público à 01h00 e a duração do evento é de seis horas, terminando a animação musical na sala principal às 07h30.

Cada interessado poderá adquirir até quatro bilhetes individuais, quer na bilheteira online, quer na bilheteira do Coliseu.

Para facilitar e agilizar a entrada no Coliseu Micaelense, estarão abertas, no dia do baile, três portas distintas e devidamente identificadas, nomeadamente a porta principal para a entrada dos portadores de bilhetes de mesa e camarote e duas portas, na Avenida Roberto Ivens, para os portadores de bilhetes individuais.

O baile destina-se a maiores de 16 anos. A exceção vai para os jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos, que se façam acompanhar pelos pais ou adultos responsáveis.

Tratando-se de um baile de gala, é obrigatório os senhores trajarem com smoking convencional e sapatos pretos e as senhoras de vestido de noite ou traje de gala (curto ou comprido).

Não é permitido usar sapatilhas, nem adereços faciais que escondam o rosto ou adereços pirotécnicos e sonoros. Também não é permitida a entrada com farnel aos portadores de bilhete individual, uma vez que haverá serviço de bar durante todo o evento em três espaços distintos: um bar no piso 0, um no foyer no piso 1 e outro no exterior.

Apenas os portadores de lugares de mesa e de camarote podem entrar com as tradicionais cestas decoradas para o efeito. Para cada mesa de quatro pessoas apenas é permitida a entrada de duas cestas, e para cada mesa de 6 pessoas ou camarote, a entrada de três cestas.

Só é permitida a entrada de cestas. A organização recusará a entrada de outros suportes, tais como "coolers", sacos, mochilas ou outros meios diferenciadores das tradicionais cestas.

Refira-se que os bares funcionarão com sistema de reutilização de copos. Na aquisição da bebida é paga uma caução no valor de 2 euros sobre o valor do copo, que posteriormente é devolvida ao cliente quando o mesmo proceder à devolução do respetivo copo junto do bar2.

Não é permitida a saída temporária para o exterior, salvo se houver autorização por parte da organização. Em caso de saída não autorizada, não é permitido o regresso ao evento.

No palco principal, a animação musical será assegurada pelas bandas convidadas (Banda 8 e Blackout, até às 07h30) e no foyer estarão os DJ’s Mr. Bridge e Groove Keepers, até às 06h30, enquanto na zona lounge os DJ’s Matti, Kid Jay e Disko Groovers, até às 06h30.

É expressamente proibido fumar em todo o recinto, incluindo cigarros eletrónicos. Os espaços para fumadores são todos no exterior do edifício e estão devidamente identificados.

A não conservação do traje nas devidas condições (é obrigatório os senhores permanecerem com o casaco de smoking vestido e com o respetivo laço), beber na pista de dança, danificar voluntariamente equipamentos e/ou decorações e exibir sinais evidentes de embriaguez perturbadora são considerados motivos justificados de expulsão imediata, em nome da segurança e dignidade do baile.

O Coliseu disponibilizará um serviço de bengaleiro com um custo de 1 euro por cabide, para 1 casaco e cujo pagamento só está disponível em numerário. O bengaleiro ficará do lado direito do palco principal, devidamente identificado. A perda da chave de identificação do cabide tem um custo de 15 euros, valor que só disponível em numerário. O retomo do casaco só será possível após o baile, nos escritórios do Coliseu

Micaelense, ficando o proprietário do casaco responsável por entrar em contacto com os serviços respetivos.

O photospot ficará localizado na entrada do edifício e estará, como habitualmente, devidamente identificado, sendo o horário de funcionamento entre a 01h00 e as 03h30.

Durante todo o baile, estará presente um fotógrafo e operadores de câmara a captar imagens do evento para publicação nas redes sociais e para a elaboração de um vídeo promocional. Após a publicação das referidas fotografias e vídeo, caberá sempre ao cidadão informar o Coliseu Micaelense que não pretende a divulgação da sua imagem.

Não serão aceites trocas ou devoluções de bilhetes."