Bilhetes para a Caldeira Velha nos Açores já podem ser adquiridos 'online'

“A secretaria regional do Ambiente e Alterações Climáticas desenvolveu uma plataforma ‘online’ que possibilita uma rápida e ágil aquisição de bilhetes de acesso ao monumento natural da Caldeira Velha, localizado na ilha de São Miguel”, lê-se em nota de imprensa.O Governo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, destaca que a plataforma está “em vigor a partir de hoje” no ‘site’ parquesnaturais.azores.gov.pt .Segundo o comunicado, o sistema ‘online’ “pretende facilitar o acesso da população” à Caldeira Velha e “garantir uma gestão mais eficaz do número de pessoas que o visitam”, de forma a assegurar a “capacidade de carga estabelecida para o local”.O acesso à Caldeira Velha está limitado a 125 visitantes em simultâneo e a 50 pessoas nas poças termais do espaço.“Esta plataforma dispõe, por cada período de duas horas, de 40 bilhetes de visita ao monumento natural e ao Centro Ambiental, bem como de 30 bilhetes completos que, para além da visita ao espaço, dão acesso às poças termais”, é acrescentado na nota.A Caldeira Velha, localizada no concelho da Ribeira Grande, tem uma área total de 13,16 hectares e foi classificada em 2008, através da criação do Parque Natural de São Miguel.