Biblioteca Pública João José da Graça assinala Dia Internacional da Discriminação Racial

No âmbito das comemorações do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que se assinala no domingo, 21 de março, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na cidade da Horta, realiza uma mostra bibliográfica subordinada a esta temática, que estará patente ao público na Sala de Leitura, de 19 a 26 de março, de segunda a sexta-feira das 9h00h às 19h00 e no sábado das 14h00 às 19h00.